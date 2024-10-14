Экс-мэра Сочи обвиняют в присвоении участков для льготников

В противоправные действия, по версии следствия, были вовлечены учительница сочинской гимназии Елена Рассадина и врач-терапевт Любава Казакова, обе сотрудницы бюджетных учреждений имели право на первоочередное получение земли в Сочи под строительство жилья. В 2022 году педагог и врач оформили договоры аренды участков муниципальной земли, затем выкупили землю по льготой цене — за 46,8 тыс. руб. за каждый участок. Затем недвижимость была продана уже по рыночной цене, сначала юристу Полине Чернышенко, работавшей с семьей Копайгородских, после этого владелицей одного из участков стала жена тогдашнего мэра Янина Копайгородская. Общая стоимость спорных участков — 3,7 млн руб.