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В горах Крыма 5 часов искали заблудившихся грибников

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости Крым. В Белогорском районе дважды за сутки искали людей, которые отправились за грибами в горно-лесную местность и заблудились. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Накануне помощь понадобилась двоим грибникам в районе села Курортное.

«Для проведения поисково-спасательных работ выезжали сотрудники Белогорского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов, а также два специалиста от регионального отделения “РОССОЮЗСПАС”. В результате поисковых работ грибники были найдены спустя 5 часов в 10 км от населенного пункта. В медпомощи они не нуждались», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, поисковые работы осложнялись отсутствием связи с заблудившимися и наступлением темноты.

Аналогичный случай произошел на плато Караби-Яйла. Сбившегося с тропы мужчину оперативно отыскали и доставили в безопасное место, помощь врачей ему также не потребовалась.

МЧС