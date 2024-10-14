В горах Крыма 5 часов искали заблудившихся грибников

«Для проведения поисково-спасательных работ выезжали сотрудники Белогорского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов, а также два специалиста от регионального отделения “РОССОЮЗСПАС”. В результате поисковых работ грибники были найдены спустя 5 часов в 10 км от населенного пункта. В медпомощи они не нуждались», — говорится в сообщении.