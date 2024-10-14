В горах Крыма 5 часов искали заблудившихся грибников

Накануне помощь понадобилась двоим грибникам в районе села Курортное.
«Для проведения поисково-спасательных работ выезжали сотрудники Белогорского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов, а также два специалиста от регионального отделения “РОССОЮЗСПАС”. В результате поисковых работ грибники были найдены спустя 5 часов в 10 км от населенного пункта. В медпомощи они не нуждались», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, поисковые работы осложнялись отсутствием связи с заблудившимися и наступлением темноты.
Аналогичный случай произошел на плато Караби-Яйла. Сбившегося с тропы мужчину оперативно отыскали и доставили в безопасное место, помощь врачей ему также не потребовалась.