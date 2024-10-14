Под Волгоградом перевернулась и загорелась «Газель»

В Волгоградской области на трассе загорелась «Газель». Это произошло вечером 13 октября в Камышинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 20.00 водитель фургона мчался по 534 километру магистрали «Сызрань-Саратов-Волгоград».
— Он не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. После чего произошло возгорание транспортного средства, — уточнили в полиции региона.
Водитель чудом выжил. Очевидцы вызвали «скорую». Мужчину госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь.