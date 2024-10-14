Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом перевернулась и загорелась «Газель»

На трассе Волгоградской области после ДТП загорелся фургон.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области на трассе загорелась «Газель». Это произошло вечером 13 октября в Камышинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 20.00 водитель фургона мчался по 534 километру магистрали «Сызрань-Саратов-Волгоград».

— Он не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. После чего произошло возгорание транспортного средства, — уточнили в полиции региона.

Водитель чудом выжил. Очевидцы вызвали «скорую». Мужчину госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь.