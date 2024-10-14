В Омской области подростки подожгли дом односельчанина из мести

Полицейские выяснили, что к поджогу причастны две местных жителя 18-ти и 19-ти лет. Оказалось, парни решили отомстить односельчанину и пробрались в его дом, когда он был на работе. В дело шло все, что может загореться: одежда, занавески, мебель. Хорошо, что обошлось без пострадавших — хозяин дома жил один. На допросе парни рассказали, что мотивом преступления стала месть сельчанину. В полиции пояснили, что поджигателям грозит до 5 лет тюрьмы.