Гомельчанин распылил перцовый баллончик в лицо мужчинам из-за отказа дать взаймы

В ведомстве сообщили, что 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гулял во дворе многоквартирного дома. В беседке общались трое мужчина и одна женщина. К ним подошел фигурант. Он попросил у них денег взаймы, однако компания отказала.