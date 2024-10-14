Гомельчанин распылил перцовый баллончик в лицо мужчинам из-за отказа дать взаймы. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
В ведомстве сообщили, что 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гулял во дворе многоквартирного дома. В беседке общались трое мужчина и одна женщина. К ним подошел фигурант. Он попросил у них денег взаймы, однако компания отказала.
Сказано, что после этого мужчина куда-то ушел, однако в скором времени вернулся и с перцовым баллончиком в руке повторил свою просьбу.
«Двое из мужчин 46 и 47 лет пытались забрать у него баллончик, но горожанин успел распылить им в лицо газ», — уточнили в милиции Гомеля.
Сообщается, что фигурант был задержан. В отношении него заведено уголовное дело за хулиганство.
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