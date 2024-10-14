В Челябинской области накрыли подпольную наркоферму

В Челябинской области задержали жительницу Коркино за то, что она развела у себя дома плантацию по выращиванию конопли. Злоумышленницу поймали с поличным сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с бойцами Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
В ходе обыска дома и приусадебного участка полицейские нашли около полкило готовой к употреблению марихуаны, упаковку и весы, а также 19 кустов конопли, запрещенной к свободному обороту.
«В ОМВД России “Коркинский” возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы полицейского главка.
С женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Решается вопрос об административной ответственности. Задержанной не впервой иметь проблемы с законом — ранее она отбывала 5-летнее наказание за сбыт наркотических средств.