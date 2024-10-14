В Челябинской области накрыли подпольную наркоферму

В Челябинской области задержали жительницу Коркино за то, что она развела у себя дома плантацию по выращиванию конопли. Злоумышленницу поймали с поличным сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с бойцами Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.