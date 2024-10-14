На парковке в Центральном районе Челябинска иномарка насмерть сбила 73-летнюю женщину

Госавтоинспекция и следователи городского УМВД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 14 октября.
Вблизи строения 1А/1 по улице Центральная 50-летний мужчина, управляя Kia Sorento, двигаясь по территории парковки, совершил наезд на женщину 1951 года рождения.
«От полученных травм она скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — уточнили в ГУ МВД по области.
ГАИ Челябинска призывает пешеходов быть внимательными и осторожными, водителей — на нарушать скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты.