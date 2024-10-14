55-летний житель Перми продал машину, чтобы расплатиться с мошенниками

В Перми мошенники выманили у мужчины более 2-х миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
55-летнему пермяку поступил звонок от лжесотрудницы портала «Госуслуг». Она рассказала мужчине, что с его личного кабинета отправлено много заявок на займы. В разговоре она предположила, что в этом могут быть замешены мошенники. После чего с пермяком связался якобы старший специалист одного из госучреждений, курирующих финансовую сферу. Он предложил вариант, как можно обезопасить себя и свои деньги — перевести все средства на «резервный счет». Мужчина поверил и перечислил 275 тысяч рублей по указанным реквизитам.
Однако этого оказалось мало. На следующий день лжесотрудник учреждения вновь вышел на связь. Он объяснил, что пермяку снова может угрожать опасность и для того, чтобы избежать повторной атаки мошенников, необходимо взять кредит и вновь перевести все деньги на указанные счета. Мужчина перечислил порядка миллиона рублей по указаниям злоумышленников.
Но на этом дело не закончилось. Мошенники выдвинули новое условие — продажа автомобиля. За машину пермяку удалось выручить 1 миллион 100 тысяч рублей. Все средства ушли так же на «резервный счет».
В общей сложности аферистам удалось обманом заполучить более 2-х миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».