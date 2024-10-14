55-летний житель Перми продал машину, чтобы расплатиться с мошенниками

55-летнему пермяку поступил звонок от лжесотрудницы портала «Госуслуг». Она рассказала мужчине, что с его личного кабинета отправлено много заявок на займы. В разговоре она предположила, что в этом могут быть замешены мошенники. После чего с пермяком связался якобы старший специалист одного из госучреждений, курирующих финансовую сферу. Он предложил вариант, как можно обезопасить себя и свои деньги — перевести все средства на «резервный счет». Мужчина поверил и перечислил 275 тысяч рублей по указанным реквизитам.