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У следовавшего из Уфы в Ноябрьск самолет во время полета случился сбой систем

У авиарейса Уфа-Ноябрьск в полете произошел сбой систем
Источник: Комсомольская правда

Вчера утром, 13 октября, у следовавшего из Уфы в Ноябрьск самолет во время полета случился сбой систем. Об этом сообщил Telergam-канал AVIAINCIDENT.

В районе Тюмени экипаж воздушного судна доложил о неустойчивой работе навигации и ложном срабатывании предупреждения о близости с землей. Сигнал срочности и бедствия команда объявлять не стала.

Самолет проследовал до пункта назначения и благополучно приземлился Ноябрьске.

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