Вчера утром, 13 октября, у следовавшего из Уфы в Ноябрьск самолет во время полета случился сбой систем. Об этом сообщил Telergam-канал AVIAINCIDENT.
В районе Тюмени экипаж воздушного судна доложил о неустойчивой работе навигации и ложном срабатывании предупреждения о близости с землей. Сигнал срочности и бедствия команда объявлять не стала.
Самолет проследовал до пункта назначения и благополучно приземлился Ноябрьске.
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