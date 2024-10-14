Осужденный экс-подполковник ФСБ Черкалин вышел на свободу

— Бывший подполковник ФСБ Кирилл Черкалин, осужденный по статьям об особо крупной взятке и мошенничестве, вышел на свободу. В 2023 году Черкалину заменили отбывание наказания в колонии исправительными работами, позже он добился замены исправительных работ штрафом в размере 500 тысяч рублей, — передает слова собеседника РЕН ТВ.