ДТП произошло 14 октября примерно в 7.20. За рулем автомобиля Volkswagen был 44-летний мужчина. По предварительным данным, напротив одного из домов на улице Чайковского водитель сбил 59-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пешеход получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.
Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.
Легковушка сбила женщину на нерегулируемом переходе в Ганцевичах
14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах водитель легкового автомобиля сбил на переходе женщину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло 14 октября примерно в 7.20. За рулем автомобиля Volkswagen был 44-летний мужчина. По предварительным данным, напротив одного из домов на улице Чайковского водитель сбил 59-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пешеход получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.