Легковушка сбила женщину на нерегулируемом переходе в Ганцевичах

ДТП произошло 14 октября примерно в 7.20. За рулем автомобиля Volkswagen был 44-летний мужчина. По предварительным данным, напротив одного из домов на улице Чайковского водитель сбил 59-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пешеход получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.



Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.