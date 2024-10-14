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Легковушка сбила женщину на нерегулируемом переходе в Ганцевичах

14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах водитель легкового автомобиля сбил на переходе женщину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 14 октября примерно в 7.20. За рулем автомобиля Volkswagen был 44-летний мужчина. По предварительным данным, напротив одного из домов на улице Чайковского водитель сбил 59-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пешеход получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.