В спецЦОНе на столичном ж/д вокзале задержали несколько человек

Всего с начала 2024 года транспортными полицейскими страны за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 2438 иностранных граждан, из которых по решению суда из страны выдворено 815. Также выявлено 334 человека с двойным гражданством, по ним приняты соответствующие меры.