В спецЦОНе на столичном ж/д вокзале задержали несколько человек

По данным МВД, задержание произвели на вокзале 10 октября сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте совместно с линейным управлением полиции на станции «Астана».
«По факту организации незаконной миграции с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Проводится расследование», — сказано в сообщении.
Всего с начала 2024 года транспортными полицейскими страны за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 2438 иностранных граждан, из которых по решению суда из страны выдворено 815. Также выявлено 334 человека с двойным гражданством, по ним приняты соответствующие меры.
Утром 14 октября в МВД отчитались о ликвидации каналов незаконной миграции в регионах страны.