В Приангарье задержали школьников, нарисовавших свастику на мемориале

ИРКУТСК, 14 окт — РИА Новости. Двое учащихся колледжа нарисовали свастику на мемориале Воинской славы в Железногорске-Илимском в Иркутской области, молодые люди вместе с родителями доставлены в полицию, сообщает главное управление МВД по региону.
В Приангарье в ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили видеозапись, на которой молодые люди нарисовали на снегу перед входом на мемориал Воинской славы в Железногорске-Илимском свастику.
«Двое учащихся колледжа в возрасте 16 и 17 лет, изобразивших запрещённую на территории РФ символику на снегу, и их родители доставлены в отдел полиции. Там нарушители признались в содеянном», — говорится в сообщении.
Подростки объяснили свой поступок желанием пошутить. В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полиция взаимодействует с прокуратурой и СК для принятия дальнейшего решения о расследовании инцидента.