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В Приангарье задержали школьников, нарисовавших свастику на мемориале

В Приангарье подростки нарисовали свастику на мемориале Воинской славы.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 14 окт — РИА Новости. Двое учащихся колледжа нарисовали свастику на мемориале Воинской славы в Железногорске-Илимском в Иркутской области, молодые люди вместе с родителями доставлены в полицию, сообщает главное управление МВД по региону.

В Приангарье в ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили видеозапись, на которой молодые люди нарисовали на снегу перед входом на мемориал Воинской славы в Железногорске-Илимском свастику.

«Двое учащихся колледжа в возрасте 16 и 17 лет, изобразивших запрещённую на территории РФ символику на снегу, и их родители доставлены в отдел полиции. Там нарушители признались в содеянном», — говорится в сообщении.

Подростки объяснили свой поступок желанием пошутить. В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полиция взаимодействует с прокуратурой и СК для принятия дальнейшего решения о расследовании инцидента.