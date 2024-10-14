Восьмилетний мальчик попал под колеса Renault в Петербурге

Днем 13 октября у дома № 87 на проспекте Просвещения восьмилетний мальчик переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В тот момент на него наехал Renault, за рулем которого сидел 47-летний водитель. После случившегося туда приехали скорая помощь и полиция. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.