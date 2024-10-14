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В Речице автомобиль насмерть сбил женщину

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Женщина-пешеход погибла в Речице, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло после восьми часов вечера 13 октября в райцентре на ул. Советской. 31-летний водитель на «Мазде» ехал в направлении ул. Чапаева и совершил наезд на 58-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте ДТП.

ГАИ призывает всех водителей быть внимательными при движении. «Следует помнить, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо заблаговременно снизить скорость, вплоть до полной остановки, и предоставить преимущество пешеходам, пересекающим ее, а начинать движение только после того, как пешеходы закончат переход проезжей части», — напомнили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.