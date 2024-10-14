Режиссер прокомментировал обрушение декораций на съемках «Василия Теркина»

Он добавил, что съемки фильма находятся на финишной прямой. По его словам, участок деревянной платформы рухнул во время съемки последней сцены, когда на нем находилось порядка 20 человек, в том числе съемочная группа и он сам. Геворкян отметил, что за день до этого на декорации находилось около 300 человек из массовки и «никаких неожиданностей не было».