Режиссер прокомментировал обрушение декораций на съемках «Василия Теркина»

Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что инцидент произошел в Лужском районе Ленинградской области в воскресенье. На съемках фильма не выдержал и обрушился пол деревянной платформы под массовкой. Медицинская помощь была оказана 23 людям, среди них 9 — несовершеннолетние, госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести. СК РФ сообщил, что возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
«Нет, мы не приостанавливали съемки. Мы идем дальше, никаких приостановок, мы работаем и будем работать. Ничего критического не произошло», — сказал режиссер.
Он добавил, что съемки фильма находятся на финишной прямой. По его словам, участок деревянной платформы рухнул во время съемки последней сцены, когда на нем находилось порядка 20 человек, в том числе съемочная группа и он сам. Геворкян отметил, что за день до этого на декорации находилось около 300 человек из массовки и «никаких неожиданностей не было».
Кроме того, режиссер не высказал претензий в отношении декораторов и подчеркнул, что «все работало практически полтора дня до последнего кадра».