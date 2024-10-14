В Ангарске водитель иномарки проколол колесо «скорой»

Машина «скорой» приехала в один из многоквартирных домов по вызову к ребёнку. Пока медики ходили по адресу, водитель стоял у подъезда. К нему подъехал автомобиль Lexus RX, водитель которого начал конфликт. В ходе ссоры он проколол переднее колесо автомобилю «скорой». Ущерб составил более восьми тысяч рублей.