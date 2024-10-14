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В Ангарске водитель иномарки проколол колесо «скорой»

В Ангарске в ходе конфликта между водителем Lexus и бригадой «скорой» автомобилист проколол спецмашине колесо.

Источник: Freepik

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Машина «скорой» приехала в один из многоквартирных домов по вызову к ребёнку. Пока медики ходили по адресу, водитель стоял у подъезда. К нему подъехал автомобиль Lexus RX, водитель которого начал конфликт. В ходе ссоры он проколол переднее колесо автомобилю «скорой». Ущерб составил более восьми тысяч рублей.

Личность агрессора установлена — это 42-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.