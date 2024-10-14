Жители Геленджика пострадали от услуг стоматолога без образования

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что женщина, не имеющая образования и лицензии, оказывает стоматологические услуги. Якобы из-за ее действий пострадали местные жители.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Ранее мы сообщали, что пластический хирург изуродовал лицо модели из Сочи. 27 марта стало известно, что кубанского врача суд освободил от наказания из-за истечения сроков давности.