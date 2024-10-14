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Жители Геленджика пострадали от услуг стоматолога без образования

Жители Геленджика пострадали от услуг стоматолога без образования, сообщает пресс-служба СК РФ.

Источник: Engin Akyurt/CC0

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что женщина, не имеющая образования и лицензии, оказывает стоматологические услуги. Якобы из-за ее действий пострадали местные жители.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее мы сообщали, что пластический хирург изуродовал лицо модели из Сочи. 27 марта стало известно, что кубанского врача суд освободил от наказания из-за истечения сроков давности.

СК