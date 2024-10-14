Пятерых самарцев будут судить за серию магазинных краж

В Октябрьском и Железнодорожном районах Самары с сентября 2023 г. по февраль 2024 г. произошло более восьми краж. Полицейские вышли на подозреваемых по отпечаткам пальцев и следам ДНК. Их задержали в феврале 2024 года. По версии следствия, организовал группу ранее судимый 21-летний местный житель. Также в нее вошли его знакомые 22 и 19 лет. Кроме того, один раз в преступлении участвовал 15-летний самарец.