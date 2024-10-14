В Саянске подрались соседки одного из домов. Делом занимается полиция

Конфликт между женщинами попал на видео. На кадрах, которые снял ребенок из соседнего дома (так указывается в социальных сетях), видно, как одна женщина наносит удары второй около подъезда. Затем к конфликту присоединяется третья гражданка.
Как выяснили полицейские, повздорили пенсионерка и женщина, проживающая этажом ниже.
Конфликтная ситуация между пожилой соседкой и семейной парой длится на протяжении нескольких месяцев. У 68-летней местной жительницы сформировались разногласия с новыми соседями, заселившимися этажом ниже, в результате чего между ними часто возникают ссоры, — уточняется в сообщении полиции.
Правоохранители отмечают, что обе женщины нанесли друг другу телесные повреждения в ходе ссоры. Третьей фигуранткой, попавшей на видео, стала мать соседки снизу.
Сейчас правоохранители устанавливают степень вины каждой участницы, чтобы дать правовую оценку их действиям.