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В Саянске подрались соседки одного из домов. Делом занимается полиция

В Саянске полиция выясняет обстоятельства конфликта с рукоприкладством, который произошел между соседками многоквартирного дома. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: Соцсети

Конфликт между женщинами попал на видео. На кадрах, которые снял ребенок из соседнего дома (так указывается в социальных сетях), видно, как одна женщина наносит удары второй около подъезда. Затем к конфликту присоединяется третья гражданка.

Как выяснили полицейские, повздорили пенсионерка и женщина, проживающая этажом ниже.

Конфликтная ситуация между пожилой соседкой и семейной парой длится на протяжении нескольких месяцев. У 68-летней местной жительницы сформировались разногласия с новыми соседями, заселившимися этажом ниже, в результате чего между ними часто возникают ссоры, — уточняется в сообщении полиции.

Правоохранители отмечают, что обе женщины нанесли друг другу телесные повреждения в ходе ссоры. Третьей фигуранткой, попавшей на видео, стала мать соседки снизу.

Сейчас правоохранители устанавливают степень вины каждой участницы, чтобы дать правовую оценку их действиям.