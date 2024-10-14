Стали известны подробности пожара, где погибли трое омичей

Ранее в МЧС России по Омской области рассказали о пожаре, который произошёл в Павлоградском районе. Пожарный извещатель, установленный в частном доме, подал сигнал о задымлении. Его услышала 12-летняя девочка. Ребёнок выбежал на улицу и позвонил в пожарную охрану. Из горящего жилья также успела спастись 18-летняя сестра.
Возгорание произошло 12 октября около 20:00. Огнеборцы во время тушения обнаружили тела троих омичей: 56-летнего мужчины, его 54-летней супруги и их 29-летней дочери. Предварительная причина пожара — неисправность печного отопления. В настоящее время проводятся следственные действия для установления точной причины пожара.
СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Следователи напоминают местным жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону службы спасения 112 со всех мобильных операторов.