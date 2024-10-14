Стали известны подробности пожара, где погибли трое омичей

Ранее в МЧС России по Омской области рассказали о пожаре, который произошёл в Павлоградском районе. Пожарный извещатель, установленный в частном доме, подал сигнал о задымлении. Его услышала 12-летняя девочка. Ребёнок выбежал на улицу и позвонил в пожарную охрану. Из горящего жилья также успела спастись 18-летняя сестра.