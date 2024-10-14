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«Принес три помидора». Пьяный сын чуть не убил мать топором из-за помидоров

В Солигорске сын пошел с топором на мать из-за помидоров
Источник: Комсомольская правда

В Солигорске пьяный сын пошел с топором на мать из-за помидоров, рассказали в телеграм-канале УВД Минского облисполкома.

Трагедией едва не закончилась покупка помидоров в райцентре. Так, 85-летняя солигорчанка дала своему безработному 60-летнему сыну 50 белорусских рублей и попросила купить помидоры.

Однако великовозрастный сын вернулся домой сильно подшофе, он протянул только три помидора и 10 белрублей сдачи. Женщина укорила сына, а мужчина схватился за топор, грозясь зарубить пенсионерку.

Белоруска поспешила уйти из дома, но вскоре вернулась с милиционером. Солигорчанину инкриминируют угрозу убийством.

Тем временем белорус получил 1500 долларов на день рождения и пошел в милицию.