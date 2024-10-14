Водитель «Lexus RX» проколол колесо машины скорой помощи в Иркутской области

— Предварительно установлено, что прибыв на вызов, медики отправились на адрес. Врачи спешили помочь ребенку. Водитель скорой остался у подъезда. В этот момент к другой стороне дома подъехал владелец иномарки. Между мужчинами вспыхнул конфликт, и водитель «Лексуса» проколол переднее колесо машины скорой помощи, — рассказывают в агентстве.