Водитель «Lexus RX» проколол колесо машины скорой помощи в Иркутской области

Полицейские Приангарья разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошел в Ангарске, между водителем кроссовера и водителем машины скорой помощи. Об этом сообщает ИА Альтаир со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.
— Предварительно установлено, что прибыв на вызов, медики отправились на адрес. Врачи спешили помочь ребенку. Водитель скорой остался у подъезда. В этот момент к другой стороне дома подъехал владелец иномарки. Между мужчинами вспыхнул конфликт, и водитель «Лексуса» проколол переднее колесо машины скорой помощи, — рассказывают в агентстве.
В итоге медицинской организации причинили материальный ущерб на сумму более восьми тысяч рублей. На 42-летнего жителя Ангарска хотят завести уголовное дело по статье за умышленное повреждение чужого имущество. Наказание — лишение свободы сроком до двух лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье с начала 2024 подорожала мясная продукция.