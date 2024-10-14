Прокуратура проводит проверку после пожара в кафе в центре Нижнего Новгорода

Прокуратура взяла на контроль расследование пожара в кафе в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, пожар произошел в кафе на улице Минина 13 октября. Посетители кафе эвакуировались до прибытия пожарных, однако два сотрудника отравились продуктами горения и были вынуждены обратиться за помощью к медикам.
Теперь прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Специалисты дадут оценку исполнению законодательства о пожарной безопасности.