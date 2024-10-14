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Две легковушки и грузовик столкнулись на МКАД

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две легковушки и грузовик столкнулись на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 8.10 в районе 12-го километра внешнего кольца МКАД столкнулись Peugeot и грузовик DAF с прицепом. От удара легковушку отбросило на двигавшийся в соседней полосе Hyundai.

В ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.