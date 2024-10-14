Две легковушки и грузовик столкнулись на МКАД

По предварительной информации, сегодня около 8.10 в районе 12-го километра внешнего кольца МКАД столкнулись Peugeot и грузовик DAF с прицепом. От удара легковушку отбросило на двигавшийся в соседней полосе Hyundai.



В ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.