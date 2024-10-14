Пожар на проспекте Октября в Уфе унес жизнь пенсионерки

В Уфе из-за пожара погибла пенсионерка. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
ЧП произошло на кухне жилого дома на проспекте Октября. Специалисты газодымозащитной службы спасли 84-летнюю женщину, ее передали скорой помощи. К сожалению, медики констатировали смерть пенсионерки.
На месте трагедии работает дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.
— Не курите в постели не оставляй топящуюся печь и включенный обогреватель, особенно на ночь, без присмотра. Установите в жилье пожарный извещатель. Прибор звуком оповестит об опасности, — заявили в чрезвычайном ведомстве.
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