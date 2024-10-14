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Могилевчанин похитил со склада предприятия стройматериалы на более чем Br10 тыс

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция Могилева выявила факт хищения товарно-материальных ценностей одного из предприятий областного центра. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

«Установлено, что 45-летний мастер организации похищал строительные материалы. Могилевчанин в рабочее время, используя служебный транспорт, вывозил со складов товарно-материальные ценности за территорию предприятия для перепродажи. Часть похищенного имущества позже изъята в гараже фигуранта», — рассказали в УВД.

Общая сумма ущерба составила более Br10 тыс.

Следователи возбудили уголовное дело за присвоение и растрату имущества, совершенное в крупном размере.