В Омской области школьница перевела мошенникам все сбережения мамы

С сообщением о хищении более 150 тысяч рублей в ОМВД России по Тевризскому району обратилась жительница районного центра.
В ходе опроса заявительницы и ее 11-летней дочери установлено, что девочке в дневное время в мессенджере пришло сообщение с аккаунта подружки с просьбой помочь деньгами. Якобы ей срочно надо разблокировать сим-карту на телефоне. Для этого собеседница попросила продиктовать реквизиты, указанные на банковской карте кого-нибудь из взрослых.
Пятиклассница, воспользовавшись тем, что мама спала, взяла ее банковскую карту и написала «подружке» все цифры. При этом с карты списалось 1,5 тысячи рублей. Позже девочке на телефон стали приходить сообщения, якобы от банка, с угрозами штрафов за «незаконные банковские действия». Школьница, следуя указаниям неизвестных, взяла кредитную карту и телефон мамы, активировала ее в онлайн-банкинге и перевела все имевшиеся на ней деньги в сумме 150 тысяч рублей на указанные в переписке счета. После, опять же следуя указаниям, переписку в телефоне она удалила.
Когда потерпевшая обнаружила пропажу денег, дочь во всем призналась. Как выяснилось, аккаунт подруги девочки в мессенджере был взломан и от ее лица действовали злоумышленники.
По данному факту следователем ОМВД России по Тевризскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».