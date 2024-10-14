В Омской области школьница перевела мошенникам все сбережения мамы

Пятиклассница, воспользовавшись тем, что мама спала, взяла ее банковскую карту и написала «подружке» все цифры. При этом с карты списалось 1,5 тысячи рублей. Позже девочке на телефон стали приходить сообщения, якобы от банка, с угрозами штрафов за «незаконные банковские действия». Школьница, следуя указаниям неизвестных, взяла кредитную карту и телефон мамы, активировала ее в онлайн-банкинге и перевела все имевшиеся на ней деньги в сумме 150 тысяч рублей на указанные в переписке счета. После, опять же следуя указаниям, переписку в телефоне она удалила.