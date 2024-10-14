Жителя Таганрога осудили на 13 лет колонии за жестокую расправу над соседом

Житель Таганрога получил 13 лет колонии строгого режима за жестокую расправу над соседом. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.
— Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован, — отметили в ведомстве.
По данным следствия, убийство произошло в мае 2024 года во время пьяной ссоры. Хозяин квартиры пригласил в гости 66-летнего соседа, а потом набросился на него и начал бить по голове руками и ногами, после этого последовал удар в шею. Пострадавший умер на месте.
Следователи, выяснили, что мужчина пытался спрятать тело, но детали в официальном релизе не приводятся.
Ранее на сайте «КП — Ростов-на-Дону» рассказали, как житель Таганрога увез голову убитого соседа на кладбище и спрятал под памятником на чужой могиле.