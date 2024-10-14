Жителя Таганрога осудили на 13 лет колонии за жестокую расправу над соседом

По данным следствия, убийство произошло в мае 2024 года во время пьяной ссоры. Хозяин квартиры пригласил в гости 66-летнего соседа, а потом набросился на него и начал бить по голове руками и ногами, после этого последовал удар в шею. Пострадавший умер на месте.