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В Омске водитель сбил школьницу и убежал, бросив машину

Девочку госпитализировали.

Источник: Om1 Омск

В понедельник, 14 октября, в 14:00 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии. Установлено, что неизвестный ехал на автомобиле ВАЗ-2107 по улице Молодогвардейской. В районе дома № 33 он сбил пешехода, который шёл по краю проезжей части.

После аварии водитель скрылся с места ДТП, бросив автомобиль. В результате пешехода — 15-летнюю девочку — госпитализировали.

Полицейские просят тех, кто располагает информацией о случившемся или о местонахождении водителя, позвонить по телефонам: 79−35−04 или 102.

Ранее Управление Россельхознадзора по Омской области выявило нарушение в производстве и обороте более 140 тонн сливочного масла неизвестного происхождения, произведенного ООО «Фудтрейдинг» (г. Омск). Масло было изготовлено с использованием сырья, поступившего с фантомных площадок, зарегистрированных в других регионах. Подробности об этом можно прочитать в материале ниже.