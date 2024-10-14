В Омске водитель сбил школьницу и убежал, бросив машину

Ранее Управление Россельхознадзора по Омской области выявило нарушение в производстве и обороте более 140 тонн сливочного масла неизвестного происхождения, произведенного ООО «Фудтрейдинг» (г. Омск). Масло было изготовлено с использованием сырья, поступившего с фантомных площадок, зарегистрированных в других регионах. Подробности об этом можно прочитать в материале ниже.