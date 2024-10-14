Пятеро детей погибли при пожаре: озвучены новые детали о семье

«Выплаты были очень хорошие. Насколько мне известно, она работала уборщицей в местном магазине. Но в ту ночь она уехала в город. По каким причинам — в рамках следствия не разглашается, и я не знаю, почему она уехала. Однако остается факт, что в дом пришел мужчина 1995 года рождения, в девять часов вечера затопил печку и ушел. Это мама прислала, чтобы дети не замерзли», — дополнила она.