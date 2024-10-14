Выросло количество детей, отравившихся в екатеринбургской школе

Напомним, что изначально сообщалось о 20 отравившихся школьниках. В конце минувшей недели они пожаловались на недомогание и рвоту. Не исключено, что дети отравились в столовой учебного заведения. Сейчас школа закрыта на карантин. При этом известно, что часть отравившихся детей не питалась в столовой, а некоторые из тех, кто там обедал, напротив, здоровы. Следователи, прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверки. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».