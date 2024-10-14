Выросло количество детей, отравившихся в екатеринбургской школе

Распространение инфекции могло стало следствием нарушения санэпидрежима на пищеблоке. Заболевшие сотрудники кухни отстранены от работы. Школа переведена на дистант до 18 октября. В учебном заведении провели дезинфекцию. «В адрес организатора питания (ООО “Столовая № 41”), МАОУ СОШ № 79 даны предписания о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий», — отмечается в сообщении ведомства. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, что изначально сообщалось о 20 отравившихся школьниках. В конце минувшей недели они пожаловались на недомогание и рвоту. Не исключено, что дети отравились в столовой учебного заведения. Сейчас школа закрыта на карантин. При этом известно, что часть отравившихся детей не питалась в столовой, а некоторые из тех, кто там обедал, напротив, здоровы. Следователи, прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверки. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Оператором школьного питания в школе оказалось ЕМУП «Столовая № 41». В начале сентября директор этого предприятия по решению суда была помещена под домашний арест.