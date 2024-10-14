Массовое ДТП с двумя легковушками и грузовиком произошло в Минске на МКАД

В Минске 14 октября произошло массовое ДТП с легковыми авто и грузовиком, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла примерно в 08.10 часов в пределах 12-го километра внешнего кольца МКАД. На кольцевой автодороге столкнулись легковой «Пежо» и грузовик «ДАФ» с прицепом. От удара легковушка отлетела на попутный «Хёндэ» в соседней полосе.
На МКАД столкнулись две легковушки и грузовик. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
К счастью, в массовом ДТП никто не пострадал, только транспорт получил механические повреждения.
Ранее мы писали, что мужчина погиб из-за лося выбежавшего на дорогу на подъезде к Могилеву.
И также гаишники задержали пьяного белоруса со смертельной дозой в 6,3 промилле.
Еще пьяный сын чуть не убил мать топором из-за помидоров: «Принес три помидора».