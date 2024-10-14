Массовое ДТП с двумя легковушками и грузовиком произошло в Минске на МКАД

Авария произошла примерно в 08.10 часов в пределах 12-го километра внешнего кольца МКАД. На кольцевой автодороге столкнулись легковой «Пежо» и грузовик «ДАФ» с прицепом. От удара легковушка отлетела на попутный «Хёндэ» в соседней полосе.