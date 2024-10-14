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Массовое ДТП с двумя легковушками и грузовиком произошло в Минске на МКАД

Две легковушки и грузовик столкнулись на МКАД в Минске
Источник: Комсомольская правда

В Минске 14 октября произошло массовое ДТП с легковыми авто и грузовиком, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла примерно в 08.10 часов в пределах 12-го километра внешнего кольца МКАД. На кольцевой автодороге столкнулись легковой «Пежо» и грузовик «ДАФ» с прицепом. От удара легковушка отлетела на попутный «Хёндэ» в соседней полосе.

На МКАД столкнулись две легковушки и грузовик. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

К счастью, в массовом ДТП никто не пострадал, только транспорт получил механические повреждения.

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