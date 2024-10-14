Подруги знакомились с мужчинами в кафе, а затем отвозили их в безлюдное место. Жертвы обратились в полицию

В Иркутске продолжаются судебные разбирательства по делу «профессиональных» соблазнительниц. Их жертвами стали сразу несколько мужчин. После знакомства с привлекательной девушкой и предложения уединиться те лишались денег, телефонов и других ценных вещей. А вместо вечера любви получали побои и унижения. Участников криминальной схемы задержали летом прошлого года.
«Он спросил, будем ли мы мутиться, и мы согласились», — рассказывала оперативникам Анна Пермякова (имена и фамилии изменены). По словам молодой красавицы, их вместе с подругой Инной в «бизнес» пригласил знакомый. У того к 25-ти годам было двое детей и проблемы с законом. К слову, вторые появились несколько лет назад все из-за тех же подставных свиданий. Тогда виновных арестовали и наказали по букве закона, но в поисках легких денег парень решил повторить серию преступлений. Сценарий и уловки остались абсолютно одинаковыми.
Местом для охоты за потерявшими бдительность мужчинами было выбрано круглосуточное кафе в центре Иркутска. Роскошным заведение не назовешь. Его завсегдатаи — работники близлежащих рынков, строители и таксисты, приехавшие в Россию на заработки. Главной целью соблазнительниц были одинокие посетители при деньгах, выпивающие после трудового дня. Наводку давали официантки. Они подмечали, кто расплачивался крупными купюрами, «светил» дорогим смартфоном или не отказывал себе в еде и алкоголе. За дело принимались Анна или Инна. Одна из них начинала флиртовать с жертвой. Вскоре мужчина уже угощал ее коктейлем.
Как правило, свидание длилось недолго. После пары бокалов горячительного девушка предлагала спутнику побыть вдвоем. Если тот заметно сомневался — предлагала пригласить к ним симпатичную подругу. Оставалось лишь заказать такси. В этот момент барышня звонила «проверенному» водителю.
За рулем находился один из подельников. Всего их, помимо организатора, было трое. Каждый, как на подбор: нигде не учился, не работал, либо перебивался подработками. Самому младшему на момент разбоев исполнилось 19 лет.
Подставной таксист отвозил парочку в безлюдное место, к берегу реки. Как только авто останавливалось, барышня под разными предлогами пулей выскакивала из салона.
— В этот момент подъезжал второй автомобиль, в котором находились остальные соучастники, — рассказывали КП-Иркутск о деталях преступления в ГУ МВД России по Иркутской области. — Один из них разыгрывал сцену ревности. Он открывал двери машины, вытаскивал растерянного пассажира, утверждая, что тот увез из кафе его жену. Якобы в наказание приятели избивали жертву и заставляли отдать все ценное. К тому же, они утверждали, что являются не последними людьми в криминальном мире.
Опустошали грабители даже банковские карты. Пароли «актрисы» выуживали еще во время беседы за коктейлями. Причем делали это очень просто: брали у мужчины карту, чтобы купить еще алкоголя и спрашивали пин-код. А набор цифр для разблокировки экрана телефона подсматривали во время разговора.
Так, за одну ночную вылазку молодые особы и парни получали по 8−9 тысяч рублей. Последствий не боялись, так как были уверены, что в полицию никто не пойдет. Мол, одни побоятся расправы, а у вторых попросту нет регистрации. Но шайка радовалась всего три месяца. Двое пострадавших едва ли не друг за другом принесли в дежурную часть заявления об избиении, рассказав людям в форме удивительно похожие истории. Через неделю уже стали известны имена всех, кто за этим стоял.
Следователями было заведено уголовное дело по статье «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Материалы рассматриваются в суде.