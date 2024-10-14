Подруги знакомились с мужчинами в кафе, а затем отвозили их в безлюдное место. Жертвы обратились в полицию

Так, за одну ночную вылазку молодые особы и парни получали по 8−9 тысяч рублей. Последствий не боялись, так как были уверены, что в полицию никто не пойдет. Мол, одни побоятся расправы, а у вторых попросту нет регистрации. Но шайка радовалась всего три месяца. Двое пострадавших едва ли не друг за другом принесли в дежурную часть заявления об избиении, рассказав людям в форме удивительно похожие истории. Через неделю уже стали известны имена всех, кто за этим стоял.