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В Волгоградской области в ДТП с «Нивой» пострадали 4 человека

Во Фроловском районе столкнулись 2 машины отечественного производства.

В воскресенье, 13 октября, автомобиль ВАЗ-2114 ехал по дорогам микрорайона Заречный в городе Фролово. Он врезался в «Ниву», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В салоне ВАЗа помимо водителя находились двое пассажиров. Трех пострадавших доставили в медицинские учреждение. В больницу с травмами также попала пассажирка автомобиля «Нива».

Напомним, в Камышинском районе «Газель» перевернулась и загорелась. 13 октября водитель ехал по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград и не справился с управлением.