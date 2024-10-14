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«Трупы женщин выбрасывал в колодцы». Белорус получил 25 лет за убийство женщины и пойдет под за суд за более жесткое убийство 8 годами ранее

Осужденный на 25 лет белорус снова пойдет под суд за более тяжкое убийство
Источник: Комсомольская правда

Верховный Суд Беларуси возобновил производство в отношении ранее осужденного за убийство белоруса, рассказали в Генпрокуратуре.

По заключению заместителя генпрокурора, осужденный за убийство мужчина ранее совершил более тяжкое преступление, чем-то, за которое он был осужден. Обстоятельства жестокого убийства раскрылись недавно.

Так, в апреле 2021-го фигурант с особой жестокостью убил и ограбил женщину, ее тело он спрятал в неиспользуемом колодце. За это и другие преступления мужчина был осужден к 25 годам заключения.

Однако в период отбывания наказания правоохранители получил сведения о том, что фигурант причастен к еще к одному убийству. Выяснилось, что в 2013-м мужчина жестоко убил женщину, а ее тело также выбросил в неиспользуемый колодец. В ходе проверки костные останки человека были обнаружены следователями в засыпанном колодце на территории теперь уже сельскохозяйственного поля на глубине свыше 8 метров. ДНК-экспертиза подтвердила принадлежность останков пропавшей женщине.

— Результаты расследования уголовного дела указывают на то, что фигурант в апреле 2021 года совершил очередное убийство как лицо, которое ранее совершило убийство, то есть более тяжкое преступление, чем-то, за которое его осудили, — прокомментировали в Генпрокуратуре.

На этом основании в отношении фигуранта возобновлены производства по уголовному делу и отменены состоявшиеся судебные решения (п. 4 ч.2 ст. 418 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси).

Первый приговор на 25 лет заключения в отношении мужчины отменили, а новое уголовное дело передали прокурору для организации нового предварительного расследования.

Еще пьяный сын чуть не убил мать топором из-за помидоров: «Принес три помидора».

Тем временем белорус получил 1500 долларов на день рождения и пошел в милицию.