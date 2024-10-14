«Трупы женщин выбрасывал в колодцы». Белорус получил 25 лет за убийство женщины и пойдет под за суд за более жесткое убийство 8 годами ранее

Однако в период отбывания наказания правоохранители получил сведения о том, что фигурант причастен к еще к одному убийству. Выяснилось, что в 2013-м мужчина жестоко убил женщину, а ее тело также выбросил в неиспользуемый колодец. В ходе проверки костные останки человека были обнаружены следователями в засыпанном колодце на территории теперь уже сельскохозяйственного поля на глубине свыше 8 метров. ДНК-экспертиза подтвердила принадлежность останков пропавшей женщине.