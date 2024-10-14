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Юный конькобежец попал в реанимацию из спортшколы в Петербурге

Юный воспитанник спортивной школы-интерната на Васильевском острове оказался на больничной койке после крайне неудачного падения в альма-матер. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 октября.

Источник: РИА "Новости"

17-летний спортсмен обратился к медикам накануне около пяти часов вечера с жалобами на боли в груди. Юноша живёт и учится в академии «Динамо Санкт-Петербург» в переулке Каховского, занимается конькобежным спортом. Летом получил звание мастера спорта.

Медикам он рассказал, что случайно упал грудью на спинку стула. Отделаться синяками не удалось. По предварительным данным, врачи диагностировали ушиб грудной клетки, отметили опасную аритмию и сочли состояние пациента тяжёлым. Его поместили в реанимацию.