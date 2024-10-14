Юный конькобежец попал в реанимацию из спортшколы в Петербурге

17-летний спортсмен обратился к медикам накануне около пяти часов вечера с жалобами на боли в груди. Юноша живёт и учится в академии «Динамо Санкт-Петербург» в переулке Каховского, занимается конькобежным спортом. Летом получил звание мастера спорта.