В Самаре Hyundai опрокинулся на улице Георгия Димитрова 14 октября

В понедельник, 14 октября, в Самаре произошло ДТП, в ходе которого опрокинулась легковушка. На улице Георгия Димитрова столкнулись два транспортных средства. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
— Водитель автомобиля Hyundai ехал по улице Г. Димитрова в сторону улицы Стара Загора со стороны Московского шоссе. При перестроении он не убедился в безопасности маневра, — рассказали в пресс-службе.
В результате он врезался в автомобиль Volkswagen Polo. Все произошло возле дома № 44. В дальнейшем от удара транспортное средство опрокинулось. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
В настоящее время из-за аварии с материальным ущербом проводится проверка. Напомним, 13 октября в Ставропольском районе автомобиль Renault Megane сбил лося и опрокинулся. От полученных травм 43-летний водитель скончался на месте ДТП, животное тоже погибло.