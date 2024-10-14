В Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность

В Башкирии прогнозируется неблагоприятное природное явление. Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, во вторник, 15 октября, в регионе ожидается местами чрезвычайная пожароопасность. По информации синоптиков, столбики термометров поднимутся до +12 градусов.
В этот день жителей Башкирии ждут сильные ночные морозы. Температура воздуха ночью составит −6, −11°, местами до −1°, днем +7, +12°.
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