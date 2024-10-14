Наркотики присылали почтовыми посылками из США в Казахстан. Поставку запрещенных веществ выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Алматы, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок пресечен Агентством по финансовому мониторингу в Алматы. В результате оперативных мероприятий в городах Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске задержаны лица, получавшие почтовые отправления из США, в которых под видом товаров народного потребления были наркотические средства (“марихуана” и “экстракт каннабиса”), с целью их дальнейшего сбыта на территории страны. В результате из незаконного оборота изъято около 8 килограммов высушенной марихуаны и почти 15 килограммов экстракта каннабиса (гашишное масло)», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время проводится досудебное расследование, задержаны и водворены в ИВС десять граждан РК. Оперативно-следственные мероприятия проводились при координации Главной транспортной прокуратуры. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.
В целом с начала текущего года АФМ зарегистрировано 93 уголовных дела по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков. Изъяты 52 килограмма наркотических средств, в том числе гашиш — 8,7 килограмма, марихуана — 4,8 килограмма.
Кроме того, изъято 1,7 килограмма психотропных веществ (пирролидин — 974 грамма, тетрагидроканнабинол — 780,3 грамма, метамфетамин — 1,26 грамма), анаболики (ядовитое вещество) — 206 тыс. шт. и глазные капли «Тропикамид» — 1 680 шт.