Наркотики присылали почтовыми посылками из США в Казахстан

«Ввоз крупной партии наркотиков из США в виде почтовых посылок пресечен Агентством по финансовому мониторингу в Алматы. В результате оперативных мероприятий в городах Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске задержаны лица, получавшие почтовые отправления из США, в которых под видом товаров народного потребления были наркотические средства (“марихуана” и “экстракт каннабиса”), с целью их дальнейшего сбыта на территории страны. В результате из незаконного оборота изъято около 8 килограммов высушенной марихуаны и почти 15 килограммов экстракта каннабиса (гашишное масло)», — сообщили в ведомстве.