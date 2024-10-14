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Бывший челябинский депутат Виталий Паутов останется в СИЗО до 2025 года

Суд продлил срок ареста экс-депутата Паутова в Челябинске.

Источник: google.com/maps, chelyabinsk.er.ru

Челябинский областной суд продлил срок ареста бывшему депутату городской думы Виталию Паутову на три месяца. Он останется под стражей до 16 января 2025 года. Политика обвиняют в помощи при передаче взятки.

— Челябинский областной суд, рассмотрев ходатайство следственных органов, продлил Виталию Паутову срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, а всего до четырнадцати месяцев тридцати суток, — сообщили в пресс-службе областного суда.

Паутов обвиняется в ряде преступлений, связанных с коррупцией и мошенничеством, в том числе в посредничестве при передаче взятки на сумму 2 миллиона рублей. Депутат и его сообщник были арестованы в октябре 2023 года.