Бывший челябинский депутат Виталий Паутов останется в СИЗО до 2025 года

Челябинский областной суд продлил срок ареста бывшему депутату городской думы Виталию Паутову на три месяца. Он останется под стражей до 16 января 2025 года. Политика обвиняют в помощи при передаче взятки.
— Челябинский областной суд, рассмотрев ходатайство следственных органов, продлил Виталию Паутову срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, а всего до четырнадцати месяцев тридцати суток, — сообщили в пресс-службе областного суда.
Паутов обвиняется в ряде преступлений, связанных с коррупцией и мошенничеством, в том числе в посредничестве при передаче взятки на сумму 2 миллиона рублей. Депутат и его сообщник были арестованы в октябре 2023 года.