Вероятному убийце девочки-подростка на Урале грозит 22 года колонии

В Свердловской области обвиняемому в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского грозит 22 года заключения. Такое наказание в ходе прений запросил для него прокурор, сообщает облпрокуратура.
По данным следствия, житель Каменска-Уральского 1988 года рождения поздним вечером 8 августа 2023 года преследовал девушку, возвращавшуюся с электрички. Затем обогнал, подкараулил, пытался изнасиловать, а затем убил.
Обвинение потребовало назначить ему заключение в колонии строгого режима и ограничить свободу на два года. Напомним, убийство девочки вызвало широкий резонанс. Сама она после возвращения из Екатеринбурга в Каменск-Уральский словно предчувствовала беду. Перед тем, как выйти с железнодорожного вокзала и направиться к себе домой, она написала в своем Tеlegram-канале, что просит не убивать ее и не насиловать, так как очень хочет дойти до дома.