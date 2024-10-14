Вероятному убийце девочки-подростка на Урале грозит 22 года колонии

Обвинение потребовало назначить ему заключение в колонии строгого режима и ограничить свободу на два года. Напомним, убийство девочки вызвало широкий резонанс. Сама она после возвращения из Екатеринбурга в Каменск-Уральский словно предчувствовала беду. Перед тем, как выйти с железнодорожного вокзала и направиться к себе домой, она написала в своем Tеlegram-канале, что просит не убивать ее и не насиловать, так как очень хочет дойти до дома.