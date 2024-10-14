В Башкирии погиб 49-летний работник санкт-петербургской компании

В Башкирии погиб 49-летний мужчина во время своей трудовой смены. Он скончался от тяжелых травм, полученных в аварии, которая произошла 12 октября на 1510-м километре автодороги М-5 «Урал». Асфальтобетонщика насмерть сбила женщина, которая была так пьяна, что даже не пыталась затормозить.
Как сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции, погибшим оказался работник ООО «СБТ-Строй» Санкт-Петербурга. По предварительной информации, мужчина находился на обочине, где был установлен знак о проведении дорожных работ.
Инспекторам предстоит установить обстоятельства произошедшего.
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