В Самарской области ребенок выпал из окна четвертого этажа школы

«Мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пациент госпитализирован в медицинское учреждение, состояние ребенка оценивается как тяжелое», — сообщили «РГ» в минздраве Самарской области.
Как рассказали в региональном минобразования, мальчик учится в пятом классе. "На перемене между пятым и шестым уроком около 12:25 выпрыгнул из окна четвертого этажа, приоткрытого для проветривания.
«Ребенок, будучи в сознании, направлен в больницу им. Середавина в сопровождении родителей», — говорится в сообщении минобразования области.
Прокуратура Волжского района Самарской области организовала проверку. Надзорный орган даст оценку действиям ответственных должностных лиц школы.