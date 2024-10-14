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В Самарской области ребенок выпал из окна четвертого этажа школы

В Самарской области ученик образовательного центра в Южном городе выпал из окна с четвертого этажа, когда находился в школе. Медики отвезли его в больницу.

«Мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пациент госпитализирован в медицинское учреждение, состояние ребенка оценивается как тяжелое», — сообщили «РГ» в минздраве Самарской области.

Как рассказали в региональном минобразования, мальчик учится в пятом классе. "На перемене между пятым и шестым уроком около 12:25 выпрыгнул из окна четвертого этажа, приоткрытого для проветривания.

«Ребенок, будучи в сознании, направлен в больницу им. Середавина в сопровождении родителей», — говорится в сообщении минобразования области.

Прокуратура Волжского района Самарской области организовала проверку. Надзорный орган даст оценку действиям ответственных должностных лиц школы.

несчастный случай