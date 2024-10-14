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52 млн рублей выплат получили пострадавшие от паводка в Омской области

В Омской области продолжается программа выплат жителям, пострадавшим от весеннего наводнения.

В Усть-Ишимском районе 284 человека получили средства на капитальный ремонт жилья, общая сумма составила около 52 миллионов рублей.

Также выдано 99 сертификатов на жилье для тех, чьи дома были полностью уничтожены. В общей сложности устьишимцы получили 288 миллионов рублей для приобретения нового жилья. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что выплаты продолжаются, и не все пострадавшие ещё получили компенсации.

Всего более 8 тысяч жителей Омской области уже получили средства за поврежденное имущество, власти обещают также компенсации за вынужденный съем жилья. Напомним, ранее мы писали, что в Омской области хотят платить деньги за информацию о виновниках лесных пожаров.