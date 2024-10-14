52 млн рублей выплат получили пострадавшие от паводка в Омской области

Также выдано 99 сертификатов на жилье для тех, чьи дома были полностью уничтожены. В общей сложности устьишимцы получили 288 миллионов рублей для приобретения нового жилья. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что выплаты продолжаются, и не все пострадавшие ещё получили компенсации.