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Береза упала на мужчину в лесу под Миассом

Добраться самостоятельно до дома он не смог из-за тяжелых травм.

В лесах Челябинской области спасли в лесу мужчину, на которого упал ствол березы диаметром около 30 см. Удар пришелся вскользь и не придавил его, однако вернуться домой самостоятельно он не мог из-за множества травм. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали его и передали медикам, сообщает пресс-служба областной ПСС.

По предварительной информации, береза упала на 50-летнего потерпевшего во время прогулки по лесу у поселка Трактовой. При осмотре у него зафиксировали травмы спины, голени, ушибы спины и суставов множественные травмы, в том числе: травмы коленного сустава и голени, ушибы спины и тазобедренного сустава. После оказания первой помощи мужчину передали медикам.

несчастный случай