Береза упала на мужчину в лесу под Миассом

В лесах Челябинской области спасли в лесу мужчину, на которого упал ствол березы диаметром около 30 см. Удар пришелся вскользь и не придавил его, однако вернуться домой самостоятельно он не мог из-за множества травм. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали его и передали медикам, сообщает пресс-служба областной ПСС.