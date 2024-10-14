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Легковушка вылетела на тротуар и опрокинулась на крышу в Минске

В Минске Peugeot ударил Suzuki, и тот вылетел на тротуар и опрокинулся на крышу
Источник: Комсомольская правда

В Минске после столкновения двух легковушек, авто оказалось на тротуаре и опрокинулось на крышу, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло 14 октября около 10.10 часов на улице Домашевской. Как рассказали в Госатвоинспекции, 41-летний водитель «Пежо» на пересечении с улицей Харьковской при перестроении врезался в попутный «Сузуки», который после столкновения вылетел за пределы проезжей части на тротуар, где опрокинулся на крышу.

В аварии пострадали 54-летний водитель и 55-летняя пассажирка японского автомобиля. Их доставили в больницу для обследования.

Также массовое ДТП с двумя легковушками и грузовиком произошло в Минске на МКАД.

Ранее мы писали, что мужчина погиб из-за лося выбежавшего на дорогу на подъезде к Могилеву.

Еще в Минске пенсионер отдал 40 тысяч рублей, поговорив с «оператором сотовой связи».