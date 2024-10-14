Легковушка вылетела на тротуар и опрокинулась на крышу в Минске

В Минске после столкновения двух легковушек, авто оказалось на тротуаре и опрокинулось на крышу, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло 14 октября около 10.10 часов на улице Домашевской. Как рассказали в Госатвоинспекции, 41-летний водитель «Пежо» на пересечении с улицей Харьковской при перестроении врезался в попутный «Сузуки», который после столкновения вылетел за пределы проезжей части на тротуар, где опрокинулся на крышу.
В аварии пострадали 54-летний водитель и 55-летняя пассажирка японского автомобиля. Их доставили в больницу для обследования.
Также массовое ДТП с двумя легковушками и грузовиком произошло в Минске на МКАД.
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