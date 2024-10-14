Легковушка вылетела на тротуар и опрокинулась на крышу в Минске

ДТП произошло 14 октября около 10.10 часов на улице Домашевской. Как рассказали в Госатвоинспекции, 41-летний водитель «Пежо» на пересечении с улицей Харьковской при перестроении врезался в попутный «Сузуки», который после столкновения вылетел за пределы проезжей части на тротуар, где опрокинулся на крышу.