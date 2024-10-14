Башкирия оказалась в шестом десятке по материальному благополучию населения

Опубликован рейтинг российских регионов по материальному благополучию населения. Согласно топу, Башкирия оказалась в шестом десятке, заняв 51-е место.
Аналитики РИА «Рейтинг» присудили республики 44,44 балла. За год регион смог улучшить свои позиции: в 2022 году у Башкирии было всего 36,57 баллов.
Лидерами рейтинга стали Магаданская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Последний смог набрать максимальные 100 баллов. В конце же списка оказалась Ингушетия с 2,33 баллами.
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