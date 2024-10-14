Под Ростовом женщина поверила во взлом Госуслуг и лишилась более 1,8 млн рублей

Через три дня женщине позвонил еще один мужчина. Ей он сказал, что работает в «официальной организации» и потребовал оформить кредит, чтобы аннулировать предыдущий. Дончанка сделала это, переведя 540 тысяч рублей. Потом по такой же схеме она брала займы в банках на 207, 88 и 200 тысяч рублей. Таким образом она перевела 1 830 тыс. рублей. Спустя некоторое время она поняла, что ее обманули, и пошла в полицию писать заявление.