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Тело 19-летнего парня нашли у многоэтажки в Астане

В Астане у многоэтажного дома обнаружили вчера тело молодого человека. Его личность установили, возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о 19-летнем парне, тело которого нашли у многоэтажного дома.

«13 октября на канал “102” поступило сообщение о лежащем мужчине без признаков жизни. По прибытии сотрудников полиции установлена личность погибшего. Управлением полиции района Алматы по факту смерти возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению», — гласит ответ.