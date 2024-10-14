Тело 19-летнего парня нашли у многоэтажки в Астане

«13 октября на канал “102” поступило сообщение о лежащем мужчине без признаков жизни. По прибытии сотрудников полиции установлена личность погибшего. Управлением полиции района Алматы по факту смерти возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению», — гласит ответ.